im Schatten des Kriegs in der Ukraine geht vieles oft unter. Doch dass die Taliban nun Mädchen ab der 7. Klasse nicht mehr in die Schule lassen, hat weltweit für Empörung gesorgt. Und nicht nur in den Schulen zeigen die Islamisten ihr diskriminierendes Weltbild: Das Taliban-Ministerium für die sogenannte Förderung der Tugend und Verhinderung des Lasters gab bekannt, dass Frauen und Männer in Kabul nur noch getrennt in Freizeitparks gehen dürfen. Und fliegen müssen Afghaninnen künftig in Begleitung von Männern.