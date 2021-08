die Rettungsmission der Bundeswehr in Kabul endet. Auch wurden zwei Explosionen vor dem Flughafen gemeldet, darunter womöglich ein Selbstmordanschlag. Zuletzt hatte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer im ZDF vor Anschlägen gewarnt. Die Lage in Afghanistan ist schwer zu übersehen. Wir halten Sie mit unserem Liveblog auf Stand und senden ein ZDFheute live. [Den Livestream können sie via Push abonnieren auf der ZDFheute-App.]