Während die ersten afghanischen Ortskräfte heute in Brandenburg ankommen sollen, das sich zur Erstaufnahme und Durchführung der Aufnahme-Formalitäten bereit erklärt hat, ist ungewiss, ob die Zeit reicht, alle aus Afghanistan rauszuholen, von denen man derzeit weiß, dass man sie in Sicherheit bringen will. Klar scheint nur: Was in Afghanistan passiert, ist ein Desaster mit Ansage. Etwas anderes behaupten momentan vor allem jene, die dafür die Verantwortung tragen.