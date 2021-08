In Zeiten von Lockdown und Social Distancing fühlen sich mehr Menschen einsam als zuvor. In Österreich soll das "Plaudernetz" diejenigen verbinden, die eine Person zum Reden oder Zuhören suchen - anonym und Corona-freundlich, per Telefon. Das soll es den Anruferinnen und Anrufern ermöglichen, ohne Scham Kontakt zu anderen Menschen herzustellen. Noch mehr gute Nachrichten finden Sie auch in unserem "Good-News-Blog".