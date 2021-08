Am 15. August 2021 fällt Kabul in die Hände der Taliban. Nach zwanzig Jahren endet der Einsatz der Koalitionstruppen in Afghanistan in einem Desaster. Und lässt unzählige verzweifelte Menschen und noch mehr gebrochene Versprechen zurück. Die Arte-Doku "Taliban in Kabul - Afghanische Zivilisten in Gefahr" hat bis zum Einzug der Taliban in Kabul drei Afghaninnen und Afghanen begleitet, die nun um ihr Leben fürchten müssen.