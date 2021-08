Briefwahl zur Bundestagswahl gestartet: Wer am Tag der Bundestagswahl nicht ins Wahllokal gehen kann oder möchte, kann per Brief abstimmen. Bei der Wahl 2017 stimmten 13,4 Millionen Wahlberechtigte per Post. In diesem Jahr dürfte das Interesse auch wegen der Corona-Pandemie weiter zunehmen. Wir haben zusammengefasst, was Sie dazu beachten müssen.