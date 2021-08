wie konnten die Bundesregierung und ihre westlichen Verbündeten die Lage in Afghanistan so dramatisch falsch einschätzen? Dieser Frage wird in den kommenden Wochen nicht nur die Opposition nachgehen wollen. Auch die Bundesregierung muss sich, mit Blick auf andere internationale, bewaffnete Einsätze der Bundeswehr einer Aufarbeitung stellen. Wer in einen bewaffneten Konflikt geht - egal in welcher Rolle -, muss wissen, wie er wieder rauskommt, auch unter unvorhergesehenen Umständen. Schon verweisen die Ersten auf den Bundeswehr-Einsatz in Mali und auf die Frage, ob Deutschland dort genauso schlecht auf Ernstfälle vorbereitet ist wie in Afghanistan.