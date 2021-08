Bundeskanzlerin Merkel reist nach Moskau: Dort will Angela Merkel Russlands Präsident Wladimir Putin treffen. Themen sollen unter anderem die Lage in Afghanistan und der Konflikt in der Ostukraine sein. Auch über die Situation in Belarus soll gesprochen werden. Merkel trifft Putin am Jahrestag des Giftanschlags auf Kreml-Kritiker Alexej Nawalny (siehe unten). Merkel war zuletzt im Januar 2020 in Moskau.