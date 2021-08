In der Schärfe sei die Kritik an Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) wegen der verzögerten Rückholaktion von Deutschen und Ortskräften aus Afghanistan unbegründet - sagt der SPD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Rolf Mützenich im ZDF. Heute sind weitere Flugzeuge mit Hunderten Menschen an Bord in Deutschland gelandet, die zuvor in Sicherheit gebracht worden waren. Von "Chaos und Hoffnungslosigkeit" berichten die Geretteten.