Ayeda ist 26 Jahre alt und arbeitet als Model, Influencerin und Geschäftsfrau. Fakhira verdient ihr Geld als Yogalehrerin, hat auch Männer als Kunden. Und Rukhsar fährt in jeder freien Minute Rennrad. Klingt nach ganz normalen jungen Frauen. Ist aber alles andere als normal, denn die drei sind zu Hause in Kabul, Afghanistan. ZDF-Reporterin Katrin Eigendorf hat uns ihre beeindruckenden Geschichten im auslandsjournal erzählt. Aus einem Land, in dem die Taliban scheinbar unaufhaltsam auf dem Vormarsch sind. Und was die von so einem westlich geprägten Lebenswandel halten, machen sie immer wieder klar: mit Steinigungen, Folter und öffentlichen Auspeitschungen.