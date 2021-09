Gleichzeitig ist in den USA aber auch eine innenpolitische Debatte entfacht über die Frage, ob mit den Afghanen auch die Terrorgefahr ins Land komme. Der letzte Soldat ist inzwischen aus Kabul abgezogen, doch einen Schlussstrich wird es so schnell nicht geben. Für Verzweiflung nach dem 31.8. aber habe er im Moment keinen Platz, meint Afghanistan-Veteran Pete Lucier: "Es ist ja nicht vorbei. Es sind einfach noch zu viele Menschen in Gefahr. Und deswegen liegt dann noch eine Mission vor uns. Es gibt immer noch so viel Not, sowohl bei denen, die hier ankommen als auch bei denen, die zurückbleiben. Also wenn ich mal zum Nachdenken komme, dann werde ich mir vielleicht einen Drink einschenken und weinen. Aber das passiert nicht so bald. Nicht, bevor jeder raus ist."