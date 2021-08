Warum die Feuer diesmal so verheerend sind: Der Mittelmeerraum brennt - eine bisher so nie dagewesene Hitzewelle hat in Italien, Griechenland, Spanien, der Türkei und auch in Israel Waldbrände entfacht, die schlimmer wüten als jemals zuvor. In den Bergen um Jerusalem hat es wie anderswo in den betroffenen Regionen schon oft gebrannt - doch jetzt haben die Feuer eine neue Dimension. Experten erklären, warum die Brände diesmal so stark sind und was zu tun wäre. Auch in Deutschland hinterlässt das Wetter schwere Schäden - zuletzt bei einem Sturm in Ostfriesland: