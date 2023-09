Update am Morgen : Der Causa Aiwanger letzter Akt?

All das ist lange her - 1970er, 80er Jahre. Aber was hat sich über die Jahrzehnte dort geändert, wo es sich zugetragen hat: Was ist heute an den Schulen los? Neulich schrieben Lehrkräfte in Brandenburg einen Brandbrief wegen rechtsextremistischer Umtriebe an ihrer Schule - und verließen die Einrichtung Wochen später, weil sie den Anfeindungen gegen sich nicht mehr gewachsen waren. Hatten sie die notwendige Unterstützung oder wurden sie allein gelassen nach ihrem mutigen Schritt an die Öffentlichkeit?