es ist ja nicht so, als hätten SPD, Grüne und FDP die Koalition schon in der Tasche. Den Eindruck konnte man bekommen, beim Blick auf diesen Turbo-Zeitplan: Verhandlungen werktags, 11 bis 17 Uhr, am 3. November ist frei und am 10.11., 18 Uhr, sind dann bitte alle fertig. So haarklein steht es im Leitfaden der 22 Arbeitsgruppen, die den Koalitionsvertrag austüfteln sollen.