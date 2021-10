Romantisch-abenteuerlich wird es in "Traummann im zweiten Anlauf", einer Road-Trip-Komödie mit "Sex and the City"-Star Sarah Jessica Parker: Maggie fliegt mit Teenie-Tochter Summer von New York nach Norditalien, um dort einige Tage auszuspannen. Sie treffen einen früheren Bekannten von Maggie, dem attraktiven Künstler Luca. Doch plötzlich ist Summer mit Lucas Mutter und seinem Auto auf der Flucht. Es beginnt eine wilde Verfolgung bis vor einen Altar in Rom.