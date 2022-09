Update am Morgen : (K)ein Machtwort im Ampel-Streit

Habeck und Lindner, die beiden Alpha-Tiere des Ampel-Kabinetts, nehmen den Kritikern seit Tagen die Arbeit ab, formulieren Vorschläge mit Hintergedanken, schieben sich gegenseitig die Verantwortung zu und treten dabei ausgerechnet in Sachen Energiepolitik und Entlastungen so sehr auf der Stelle, dass es Einem jetzt zu viel wurde. Bei Berlin direkt fordert der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil, dass noch in dieser Woche eine Entscheidung über die Gasumlage hermuss. Das kalkulierte grün-gelbe Polittheater, so viel wird deutlich, will er nicht mehr mittragen.