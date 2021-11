Corona-Lage in Deutschland: Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat angesichts der vierten Corona-Welle kein Verständnis für Impfunwillige. Sein Satz zur 3G-Regel ("Geimpft, gestorben, genesen") sei auch ein Stück weit seiner Enttäuschung geschuldet. Als erste Berufsgruppe in Deutschland wird eine Corona-Impfung für Frauen und Männer in der Bundeswehr verpflichtend. Das Verteidigungsministerium hat diese Impfung heute für die mehr als 180.000 Soldatinnen und Soldaten duldungspflichtig gemacht. Indes verschärfen viele Bundesländer weiter die Corona-Regeln. Was wo erlaubt ist und was verboten, können Sie in unserem Überblick nachlesen.