Der Paradiesapfel wurde bisher nur in zwei Gemeinden in Bayern gefunden - dabei werden die Bäume sehr groß und sind sehr ertragreich. Das "Apfel-Birne-Berge"-Projekt im bayerischen Alpenvorland kümmert sich auch um andere vom Aussterben bedrohte Obstbäume. Rund 250 Sorten sind so alt und rar, dass sie nicht mal mehr bestimmt werden konnten.