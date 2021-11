"Corona ist nicht besiegt", sagte Scholz in Wehr-Rhetorik. Ein wenig erinnert das sogar an den großen SPD-Urahnen Friedrich Ebert. Dessen Regierung musste im November 1918 einen von ihr unverschuldeten Krieg beenden und wurde hinterher dafür bezichtigt, Schuld am Elend-zerrissenen Zustand des Landes zu sein. Schon klar, das ist nicht mit heute vergleichbar! Damals herrschten Not und Elend. Heute gibt's nur an den Rändern Zorn. Doch den werden die Wütenden, die Querdenker und Impfgegner auf jene richten, die am Ende die allgemeine Impfpflicht beschließen. Und das könnte die Ampel sein.