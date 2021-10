Was aber erstaunlich war: Die Statements der Parteispitzen begannen fast alle mit einem Lob für die gute Arbeitsatmosphäre, das Vertrauen und die Aufbruchsstimmung. Nicht mit erreichten Forderungen, um sich von Wählern oder der Basis Lob abzuholen. Dieser "neue Stil" wie es FDP-Chef Christian Lindner nannte, markiere eine "Zäsur in der politischen Kultur Deutschlands". Man habe in den Gesprächen "nicht im Geist von Sieg und Niederlage gedacht", ergänzte Grünen-Chef Robert Habeck.