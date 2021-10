Olympische Flamme für die Winterspiele in Peking wird entzündet: Im antiken Olympia auf der griechischen Halbinsel Peloponnes wird in einer feierlichen Zeremonie das olympische Feuer für die Winterspiele in Peking 2022 entzündet. Die Flamme wird anschließend nach Athen Reisen, wo das Olympische Feuer am Dienstag, 19. Oktober, an das Pekinger Olympische Komitee übergeben wird.