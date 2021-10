Vieles, was sich die drei wahrscheinlichen Regierungsparteien vorgenommen haben, wird teuer: Investitionen in die digitale Infrastruktur, Bekämpfung des Klimawandels, Wohnungsbauförderung - all das gibt's nicht zum Nulltarif. Und so sind die Deutschen denn auch sehr sicher, dass das ohne neue Schulden nicht zu stemmen ist.