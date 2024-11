Update am Abend: Ampel-Streit, US-Wahl und Rechtsextremisten

Guten Abend,

in den USA wird heute gewählt, doch auch in der deutschen Spitzenpolitik herrscht Unruhe - nicht nur wegen Donald Trump. Die Ampel-Regierung steckt in einer Krise, widerspricht sich teils bei zentralen wirtschaftspolitischen Vorstellungen. Wie sollen Regierungspartner mit so unterschiedlichen Positionen gemeinsam ein Land führen? Mein Kollege Dominik Rzepka hat mögliche Szenarien zusammengetragen, wie es in Berlin weitergehen könnte: