1981 konnte ich Anna Seghers treffen. Als junger Radiojournalist hatte ich herauszufinden versucht, was an ihrem berühmten Roman "Das siebte Kreuz" Realität und was erfunden ist. Ich hatte ihr meine Reportage "Auf der Suche nach einem Nazi-KZ in Rheinhessen" geschickt. Sie sorgte dafür, dass der Text anlässlich ihres 80. Geburtstags in der "Neuen deutschen Literatur", dem Organ des DDR-Schriftstellerverbands, gedruckt wurde. Ein bisschen unheimlich war mir das, auf dem Höhepunkt des Kalten Kriegs. Aber jetzt saß ich in ihrer Wohnung in Berlin-Adlershof.