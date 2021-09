Am kommenden Samstag ist der Terroranschlag nun 20 Jahre her. Ich werde dann in New York sein und in einem ZDF spezial von 18:05 Uhr an live vom Gedenken am Ground Zero berichten. Dieser so besondere Jahrestag prägt aber schon heute unser Programm. Im auslandsjournal stellt ZDF-New-York-Korrespondent Johannes Hano Menschen vor, deren Leben schicksalshaft mit 9/11 verbunden ist.