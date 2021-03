Ganz zu Beginn der Pandemie haben wir an dieser Stelle schon einmal den Corona-Podcast des NDR mit Christian Drosten empfohlen. Die aktuelle Folge "Die Lage ist ernst" möchte ich ihnen noch mal gesondert ans Herz legen. Von Wissenschaftsleugnung bis zu einer neuen Mutation in Indien - in etwas mehr als einer Stunde erklärt Drosten so ziemlich alles, was aktuell wichtig ist.