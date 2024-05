Update am Morgen: Europa schottet sich ab

Zwar können in der EU Migranten künftig in "sichere Drittstaaten" wie Tunesien oder Albanien zurückgeschickt werden. Allerdings müssen die Geflüchteten eine Verbindung zu dem Staat haben, in den sie abgeschoben werden. Ich war selbst jahrelang Korrespondentin in Italien - das Drama der ankommenden Flüchtlinge, aber auch die Sorgen der überforderten Anwohner, zum Beispiel auf Lampedusa, sind mir unvergesslich in Erinnerung.