Noch lagern die hochradioaktiven Castoren oberirdisch an den Standorten der jeweiligen Atomkraftwerke. Denn seit den 70er Jahren quält sich das Land – ohne Erfolg – mit der Suche nach einem geeigneten Standort. Nach dem langen Konflikt um den Salzstock von Gorleben wurde ein sogenanntes Endlager-Suchgesetz beschlossen. Heute soll ein erster Zwischenbericht aufzeigen, welche Gebiete für die giftige Gabe generell in Frage kommen – und welche nicht. Der Zwischenbericht wird eine hohe zweistellige Zahl an möglichen Lagerstätten ausweisen, die können durchaus auch unter Großstädten sein, denn was sich aktuell an der Oberfläche befinde, spiele für die Langzeitsicherheit keine Rolle, so die zuständige Bundesgesellschaft für Endlagerung.