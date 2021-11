69: Der britische Unterhaus-Abgeordnete David Amess war 69 Jahre alt, als er am 15. Oktober in seinem Wahlkreis bei einer Bürgersprechstunde erstochen wurde. Der Täter: ein mutmaßlicher Islamist. Heute wird Amess bei einer Trauerfeier in London gedacht. Dazu wird in der Londoner Westminster Cathedral unter anderem Premierminister Boris Johnson erwartet.