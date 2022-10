Am Mittwoch ist der Himmel im Norden und im Süden zeitweise dicht bewölkt und an den Alpen regnet es etwas. In der Mitte scheint nach teils nur zögernder Auflösung einiger Nebelfelder oft die Sonne. Der Wind weht schwach bis mäßig, meist aus südlichen Richtungen, an den Alpen aus Nordost. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 14 Grad an der Ostsee und 20 Grad an Bodensee und Hochrhein.