Zum Abschluss noch eine außergewöhnliche Geschichte aus der Welt des Sports: Für den professionellen Mountainbiker Paul Basagoitia ändert sich das Leben akut, als er eine verheerende Rückenmarksverletzung erleidet. Doch er kämpft sich zurück in eine ungewisse Zukunft. "Any One of Us - Extremsport: Einmal an den Abgrund und zurück" erzählt die ganze Story: