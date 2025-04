Update am Morgen: Der letzte Wartburg

Update am Morgen

Guten Morgen,

es war ein leiser Abschied als der letzte Wartburg heute vor 34 Jahren in Eisenach vom Band lief. Ich sehe das rote Modell noch vor mir und den Trauerflor, den die Werksarbeiter ihm umgeschlungen hatten. Die Belegschaft gab ihm das letzte Geleit. Melancholie lag in der Luft. Denn mit dem letzten Wartburg wurde auch eine veraltete Technik zu Grabe getragen.

Benannt nach dem berühmten Wahrzeichen der Stadt, galt der Wartburg über Jahrzehnte als Glanzstück der Autobauer im heutigen Thüringen. Er war das Lieblingsauto der Prominenten. Sportlich, schnittig und Symbol der individuellen Unabhängigkeit. Bis zu 15 Jahre betrug die Wartezeit für eines der begehrten Modelle. Für die meisten DDR-Bürger blieb das Luxusobjekt ein unerschwinglicher Traumwagen. Heute ist der Wartburg nur noch bei Oldtimerfans gefragt. Als robustes Nostalgiemodell.

Den Anschluss an den Weltmarkt aber konnte der Wartburg nicht halten. Mit dem Fall der Mauer brach die Nachfrage ein. Ost-Autos waren nicht mehr konkurrenzfähig. Die Ingenieure und Autobauer hatten zu lange keinen freien Zugang zu den technischen Entwicklungen im Westen gehabt, zu Informationen und Kapital. Ihre Produkte konnten im freien Wettbewerb nicht bestehen.

Heute erleben wir wieder den Aufbruch in eine neue Zeit. Und obwohl wir seit Jahren über notwendige Veränderungen sprechen, haben wir viele Veränderungen auf der Welt nicht wahrgenommen oder auch nicht wahrnehmen wollen. Wir begreifen gerade, dass wir in vielen Punkten zu unkritisch waren - und auch zu bequem.

Das gilt auch gerade für die so wichtige Automobilindustrie. Plötzlich gilt die Technik der neuesten chinesischen Elektroautos als innovativer als die ihrer deutschen Konkurrenz. Und das nicht nur hinsichtlich Batterie und Software, sondern auch bei der Technik des Fahrwerkes. Anders als die sozialistische DDR haben wir im vereinten Deutschland alles, was notwendig ist, um im Wettbewerb auch in Zukunft zu bestehen. Wir müssen nur wollen.

Ich wünsche Ihnen einen nostalgiefreien Tag.

Susanne Biedenkopf, Leiterin des ZDF-Landesstudios Hessen

Einigung in Berlin

Wer hat sich durchgesetzt? Die Spitzen von Union und SPD sind sich einig, der Koalitionsvertrag steht. Lesen Sie hier, Die Spitzen von Union und SPD sind sich einig, der Koalitionsvertrag steht. Lesen Sie hier, welche Partei sich bei welchem Thema durchgesetzt hat.

"Dieses Land soll wieder funktionieren": Trotz der Einigung wird der Druck auf Schwarz-Rot bleiben. Der wohl künftige Bundeskanzler Friedrich Merz erklärt im ZDF, wie er sparen und gleichzeitig reformieren will.

"Alles unter Finanzierungsvorbehalt": Wie sollen die schwarz-roten Regierungspläne finanziert werden? SPD-Co-Chef Lars Klingbeil und der CSU-Vorsitzende Markus Söder dazu, was der Koalitionsvertrag vorsieht. Wie sollen die schwarz-roten Regierungspläne finanziert werden? SPD-Co-Chef Lars Klingbeil und der CSU-Vorsitzende Markus Söder dazu, was der Koalitionsvertrag vorsieht.

Lesen Sie hier alle Entwicklungen zum Endspurt der Regierungsbildung im Liveticker . Informiert in voller Länge: ZDFspezial mit Analysen zur Einigung in Berlin (44 Minuten):

09.04.2025 | 44:10 min

Zahl des Tages

US-Präsident Trump legt bei seinen Zöllen auf chinesische Waren noch eine Schippe drauf: von 104 auf 125 Prozent. China hatte zuvor für diesen Donnerstag Vergeltungszölle auf US-Produkte von 84 Prozent angekündigt.

Für die meisten anderen Länder legt Trump seine zuletzt angekündigten, reziproken Zölle derweil für 90 Tage auf Eis, wie er am Vorabend überraschend angekündigt hat . Die Pause gelte ab sofort - allerdings nicht für alle Produkte. Die US-Börse reagierte euphorisch.

Was heute noch wichtig ist

Konjunkturprognose: Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute stellen am Vormittag ihre Frühjahrsprognose vor. Berichten zufolge dürfte das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um 0,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zulegen - im Herbst hatten die Forscher noch 0,8 Prozent vorhergesagt. Was die neue Prognose wackelig macht: Die Folgen der US-Zölle sind noch nicht eingerechnet.

"Koalition der Willigen": In Brüssel kommen am Nachmittag die Verteidigungsminister der sogenannten "Koalition der Willigen" zusammen. Die von Frankreich und Großbritannien geführte Gruppe will die Unterstützungspläne für die Ukraine vorantreiben. Es geht es vor allem um die Frage, wie dem Land im Falle eines Waffenstillstands ein Höchstmaß an Sicherheit gegeben werden könnte.

Schröders Bundestagsbüro: Der Streit ums Büro von Altbundeskanzler Gerhard Schröder im Bundestag beschäftigt heute das Bundesverwaltungsgericht. Der SPD-Politiker will durchsetzen, dass Räume und Personal weiterhin bezahlt werden. Der Haushaltsausschuss hatte dagegen beschlossen, das Büro stillzulegen. Schröder nehme keine Verpflichtungen im Zusammenhang mit seiner früheren Tätigkeit wahr, so die Begründung. In den Vorinstanzen war der 81-Jährige mit seiner Klage erfolglos geblieben.

Champions League

Gegen die aktuell wohl beste Mannschaft Europas war nichts zu machen: Borussia Dortmund wird sich nach dem 0:4 beim FC Barcelona wohl mit dem Aus abfinden müssen.

09.04.2025 | 2:59 min

Gesagt

Ich hoffe nur, dass Sie uns verzeihen, wenn wir gelegentlich Ihre wunderbare Küche verhunzen. „ König Charles

Großbritannien profitiere in hohem Maße vom italienischen Einfluss, lobt Großbritanniens König Charles beim Besuch in Rom - räumt in seiner Rede vor dem Parlament aber ein, dass es beim Nachkochen in seinem Heimatland offensichtlich Luft nach oben gibt.

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 09.04.2025 | 2:18 min

So wird das Wetter heute

Am Donnerstag ist es im Südwesten und an der Ostsee länger sonnig. Sonst ist es vor allem am Vormittag teils stark bewölkt, im Tagesverlauf lockert es aber mehr und mehr auf. Die Temperaturen steigen auf 11 bis 19 Grad.

Zusammengestellt von der ZDFheute-Redaktion.