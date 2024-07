Update am Morgen: Zweikampf abgesagt, Baerbock klärt K-Frage

Jetzt hat Annalena Baerbock die Frage selbst geklärt, überraschend früh und auf internationalem Parkett. Am Rande des Nato-Gipfels in Washington sagte sie dem US-Nachrichtensender CNN, in diesen "extremen Zeiten" wolle sie sich ganz dem Amt als Außenministerin widmen. Auch Robert Habeck ist in extremen Zeiten Wirtschaftsminister und seit gestern de-facto-Kanzlerkandidat seiner Partei.