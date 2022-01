Deutschland befindet sich mitten in der Omikron-Welle, die Infektionszahlen steigen rasant. Doch Experten sehen mittlerweile "Licht am Ende des Tunnels": So erklärt Virologe Christian Drosten im "Tagesspiegel", dass er sich "komplett sicher" sei, dass wir bald wieder ein Leben wie vor der Pandemie führen können. Und die Experten Hajo Zeeb aus Bremen und Jonas Schmidt-Chanasit aus Hamburg betonen, dass der derzeitige Anstieg der Zahlen "in eine andere Phase der Pandemie münden" werde und die Welle in "ein oder zwei Monaten" überstanden sein könne.