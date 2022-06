Manches grenzt an Realsatire. Zum Beispiel am letzten Montag, früher Abend, im ICE zwischen Hamburg und Berlin. Alles fängt so gut an: Die Bahnstrecke ist frisch renoviert, eingesetzt sind die neuesten Waggons. Nach viel Reisefrust in letzter Zeit lehne ich mich zurück, schaue auf Mecklenburgs grüne Felder und denke: wunderbar, geht doch.