Update am Abend : Das Leben in vollen Zügen genießen

127.000 Menschen sterben in Deutschland jedes Jahr an den Folgen des Rauchens. Auch auf die Umwelt wirkt sich der Tabakkonsum negativ aus, weshalb die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Industrie nun für Umweltschäden zur Kasse bitten will. Viele Gründe also, mit dem Rauchen aufzuhören. Zum Weltnichtrauchertag zeigen wir in einer Story, was im Körper passiert, wenn man auf Zigaretten und Co. verzichtet.