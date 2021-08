Aber was der Bahn wehtut, schmerzt auch das Klima: Wie viele werden in den nächsten Tagen jetzt ihre Reise ins Auto verlegen? Wie viele ärgern sich, nicht doch lieber ein Flugticket gekauft zu haben, Corona hin oder her? Ein zuverlässiges Bahnangebot war wohl nie wichtiger als jetzt, wenn man an den alarmierenden Weltklimabericht denkt, der gestern vorgestellt wurde. Es gilt also nicht nur, diesen Streik zu beenden - sondern vor allem den Streit, der dahintersteckt.