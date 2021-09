Wer Lust auf einen soliden Krimi hat, kann sich zurücklehnen und von Nadja Uhl als Staatsanwältin Judith Schrader in die Welt der organisierten Kriminalität mitnehmen lassen. Im Fernsehfilm der Woche "Die Jägerin - Nach eigenem Gesetz" ermittelt Schrader gegen zwei verfeindete Rockerbanden in Berlin - und bekommt es auch mit Selbstjustiz in den Reihen der Polizei zu tun. Zu sehen ist der Krimi bereits jetzt in der ZDF Mediathek. (88 Minuten)