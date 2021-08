wer in Wiesbaden wohnt, bekommt vom Bahnstreik fast gar nichts mit. In der hessischen Landeshauptstadt fährt nämlich seit der Sperrung einer maroden Brücke bereits seit Mitte Juni fast kein Zug mehr den Hauptbahnhof an. Für alle anderen ist der recht kurzfristig angekündigte Streik mitten in der Ferienzeit mit vielen Unannehmlichkeiten verbunden. Im Fernverkehr fuhr nach Angaben der Deutschen Bahn heute nur etwa jeder vierte Zug, im Regionalverkehr gab es je nach Region "starke" Schwankungen. Im Güterverkehr warnte der Konzern vor einem Riss der Lieferketten.