Doch wie sieht er aus, der Tourismus im zweiten Jahr der Pandemie - zwischen dem Gefühl "Endlich wieder!" und unter dem Damoklesschwert Delta? In Dubrovnik zum Beispiel drängten sich vor Corona Zehntausende durch die engen Gassen. Jetzt sind die Kreuzfahrtschiffe zwar wieder da, doch von Bord gehen die Urlauber im "Bubble-Konzept": Ausscheren aus der Gruppe ist verboten, Kontakt mit Einheimischen oder ein Café- oder Shop-Besuch ebenso. "Klar macht das traurig, aber was kann man tun? Die Regeln sind nun mal so und man muss glücklich sein, dass sie überhaupt kommen", meint Pavica Durovic als eine Gruppe Kreuzfahrer an ihrem Café vorbeizieht.