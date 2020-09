Auch wenn der Bitcoin von meinem Alltag noch weit entfernt ist: Andere Pläne der EU sind längst überfällig. Warum dauern die meisten Überweisungen immer noch einen Werktag? Laut Brüssel sollen Echtzeit-Überweisungen Standard werden - das Geld soll binnen Sekunden beim Empfänger sein, auch über Ländergrenzen hinweg. Ohnehin soll das elektronische Bezahlen EU-weit einheitlicher werden. Dieser Markt sei immer noch zerstückelt, klagt die Kommission. Gleiches gilt allerdings für dessen Akzeptanz: Während in Schweden nur 15 Prozent am liebsten bar zahlen, sind es in Deutschland 56 Prozent. Mit meiner Kartenvorliebe bin ich in der Minderheit.