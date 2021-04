Wer Sehnsucht nach Klassenzimmern hat, kommt in diesem Film auf seine oder ihre Kosten: In der Komödie "Extraklasse 2+" soll Lehrer Ralph Friesner (Axel Prahl) mit seiner Abendschulklasse in ein innovatives Bildungszentrum umziehen. Ralph hält das für einen schlechten Scherz - ganz im Gegensatz zu seiner Chefin Dörte Wiedebusch (Aglaia Szyszkowitz), die von dem Konzept überzeugt ist. Bald hegt Ralph allerdings den Verdacht, dass an der Schule etwas nicht stimmt - und beginnt mit der Recherche.