gestern war es noch der große Streitpunkt zwischen Kanzlerin Merkel und den Länderchefs, heute wirkt es schon wie ein Konzept, das ausgedient hat: das Beherbergungsverbot für Touristen aus dem Inland. Nach und nach kippen Gerichte in den Bundesländern die neue - nicht einheitlich beschlossene - Regelung, das Reisende nur mit einem negativen Coronatest oder nach zweiwöchiger Quarantäne in einem Hotel oder einer Pension absteigen dürfen. In Niedersachsen und Baden-Württemberg wurde das Beherbergungsverbot vorläufig außer Vollzug gesetzt. Auch die Regierung in Sachsen hebt die Regelung auf. Selbst Bayern will das Verbot prüfen.