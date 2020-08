Das alles liegt jetzt in Trümmern. Libanon ist ein implodierter Staat, in dem die Regierung die Kontrolle über das eigene Territorium verloren hat, auch weil zu viele auswärtige Mächte mitspielen. Allen voran Iran als Schutzmacht der schiitischen Hisbollah-Miliz, aber auch das sunnitische Saudi-Arabien, das eigene Ziele im instabilen Libanon verfolgt. Dass ein politisch so zerrissenes Land in den letzten Jahren mehr als eine Million Flüchtlinge aus Syrien aufnehmen konnte, ist eine große humanitäre Leistung.