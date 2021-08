Es gibt Eindrücke als Reporterin, die vergisst man nicht. Die Fahrt an den Hafen von Beirut, direkt an den Ort der gewaltigen Explosion vor genau einem Jahr, ist für mich so ein Moment. Natürlich, die Überreste des riesigen Silos sind auch von weitem zu sehen und jeder kennt die Bilder aus dem Fernsehen. Ein ZDF spezial zu der Katastrophe mit über 200 Toten und tausenden Verletzten hatte ich auch moderiert.