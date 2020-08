mindestens 100 Tote, mehr als 4.000 Verletzte, bis zu 250.000 Menschen obdachlos - das ist die furchtbare Bilanz am Tag danach, am Tag nach der Explosion in Beirut. Die genaue Ursache ist weiterhin unklar. Was wir dagegen über die Explosion wissen: Ort der Explosion waren die Lagerhallen am Hafen, in denen hochexplosive Materialien gelagert wurden - Ammoniumnitrat. 2.750 Tonnen davon, genutzt um künstliches Düngemittel oder Sprengstoff herzustellen, sind am Beiruter Hafen explodiert.