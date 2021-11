Diese Menschen, aufgelesen an den Flughäfen von Bagdad, Istanbul und Damaskus, wurden auf Geheiß des Minsker Machthabers Lukaschenko in die Irre geflogen, wie es aussieht. Erst nach Belarus und von dort mit Bussen an die Grenzwälder gekarrt. One way. Belarussische Soldaten drängen die Leute regelrecht an die polnische Grenze, so hören wir. Buchstäblich gepresst würden sie an die Außengrenze der EU.