zehn Tage sind seit der Präsidentschaftswahl in Belarus vergangen. Tage, in denen die Oppositionskandidatin Swetlana Tichanowskaja nach Litauen fliehen musste und Tausende Demonstranten festgenommen wurden. Berichte über Folter und Misshandlungen in Gefängnissen lassen wenig Zweifel daran, dass Präsident Lukaschenko jedes Mittel recht ist, um an der Macht zu bleiben. Ein Demonstrant starb heute in einem Militärkrankenhaus: er hatte eine Schusswunde am Kopf erlitten, nachdem Sicherheitskräfte mit scharfer Munition auf Demoteilnehmer geschossen hatte.