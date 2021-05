Erster Jahrestag des Todes von George Floyd: Der Afroamerikaner George Floyd ist vor einem Jahr in der Stadt Minneapolis in den USA infolge eines brutalen Polizeieinsatzes zu Tode gekommen. Sein Tod hat eine weltweite Protestwelle ausgelöst - was hat sich seitdem in den USA verändert? Unsere Interaktive Story schildert die Lage: