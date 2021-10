1.500 - so viele Aussteller sind nach Veranstalter-Angaben in diesem Jahr bei der Frankfurter Buchmesse dabei. Das ist etwa ein Fünftel der früher üblichen Ausstellerzahl. Vor Corona kamen rund 7.500 Aussteller aus mehr als 100 Ländern. Und trotzdem: Immerhin kann die Messe in diesem Jahr endlich wieder in Präsenz stattfinden. Heute ist der erste Besuchstag für das Fachpublikum. Meine Kollegin Isabel de la Vega hat sich vor Ort umgesehen und den Eindruck gewonnen, dass die Branche es relativ gut durch die Corona-Krise geschafft hat.